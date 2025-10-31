У Овечкина 0 появлений на вбрасываниях в обороне за 10 матчей сезона НХЛ. Капитан «Вашингтона» 30 раз начинал играть в средней зоне, 45 раз – в атаке
Александр Овечкин не появляется на вбрасываниях в зоне обороны в этом сезоне.
40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 7 (2+5) очков при полезности плюс 4 в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери не выпускает россиянина на вбрасывания в зоне обороны – такого не было ни разу за десять игр.
Форвард 30 раз начинал играть в ходе вбрасывания в средней зоне и 45 раз – в зоне атаки.
«Вашингтон» выиграл 6 из 10 матчей в нынешнем сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: B/R Open Ice
