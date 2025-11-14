Карбери о «Вашингтоне»: «Процесс не изменится только потому, что мы не забиваем. Мы продолжим решать проблемы, искать сочетания и способы забрасывать больше шайб»
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился мыслями о выступлении команды в этом сезоне.
Команда набрала 17 очков в 17 играх в текущей регулярке и идет на предпоследнем месте в Восточной конференции. Клуб забивает в среднем 2,88 шайбы за матч.
Поражение от «Флориды» (3:6) стало для «столичных» 7-м в последних 9 играх.
После игры Карбери задали вопрос о том, трудно ли продолжать доверять процессу, когда команда занимает предпоследнее место в Восточной конференции.
«Да, я имею в виду, что это не изменится. Я знаю результаты. Очевидно, все хотят, чтобы результаты были. Конечно. Хочется, чтобы ребята забивали голы. Хочется, чтобы у ребят были успешные сезоны.
В конце концов, если мы ставим себя в хорошие позиции и не доводим дело до конца... мы продолжим работать, в этом плане ничего не изменится.
Мы продолжим решать проблемы. Мы продолжим искать способы забивать больше голов. Мы продолжим искать сочетания, в которых есть химия. Мы продолжим пробовать разных игроков, Райана Леонарда, кого бы то ни было, на эти позиции.
Так что процесс не изменится только потому, что мы не забиваем голы. Это не так работает. Мы продолжим работать, потому что в конечном итоге шайбы должны попадать в ворота, и найдутся игроки, способные забросить шайбу в ворота, и это все, на что вы можете рассчитывать», – сказал Карбери.
У «Вашингтона» 7 поражений в последних 9 матчах. Команда Карбери идет на 15-м месте на Востоке