Карбери о «Вашингтоне»: «Процесс не изменится только потому, что мы не забиваем. Мы продолжим решать проблемы, искать сочетания и способы забрасывать больше шайб»

Спенсер Карбери высказался о проблемах «Вашингтона» в атаке.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился мыслями о выступлении команды в этом сезоне.

Команда набрала 17 очков в 17 играх в текущей регулярке и идет на предпоследнем месте в Восточной конференции. Клуб забивает в среднем 2,88 шайбы за матч.

Поражение от «Флориды» (3:6) стало для «столичных» 7-м в последних 9 играх.

После игры Карбери задали вопрос о том, трудно ли продолжать доверять процессу, когда команда занимает предпоследнее место в Восточной конференции.

«Да, я имею в виду, что это не изменится. Я знаю результаты. Очевидно, все хотят, чтобы результаты были. Конечно. Хочется, чтобы ребята забивали голы. Хочется, чтобы у ребят были успешные сезоны.

В конце концов, если мы ставим себя в хорошие позиции и не доводим дело до конца... мы продолжим работать, в этом плане ничего не изменится.

Мы продолжим решать проблемы. Мы продолжим искать способы забивать больше голов. Мы продолжим искать сочетания, в которых есть химия. Мы продолжим пробовать разных игроков, Райана Леонарда , кого бы то ни было, на эти позиции.

Так что процесс не изменится только потому, что мы не забиваем голы. Это не так работает. Мы продолжим работать, потому что в конечном итоге шайбы должны попадать в ворота, и найдутся игроки, способные забросить шайбу в ворота, и это все, на что вы можете рассчитывать», – сказал Карбери.

