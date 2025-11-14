Демидов остался без голов в 4-м матче подряд, без очков – во 2-м. У него 2 броска, 2 хита и «минус 2» за 15:15 против «Далласа», в сезоне – 4+9 в 17 играх

  • Спортс
0

Иван Демидов остался без голов в 4-м матче подряд, без очков – во 2-м.

Форвард «Монреаля» Иван Демидов не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (0:7). 

На счету 19-летнего россиянина 13 (4+9) очков в 17 играх в текущем сезоне при полезности «+2». 

Сегодня Демидов (15:15, «минус 2») отметился 2 бросками в створ, 2 силовыми приемами и 1 блоком. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс
