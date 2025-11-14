Тренер «Шанхая» Келли: «Понимаем, что мы в городе СКА. У них огромная поддержка, база фанатов. Не исключаю, что часть из них приходит посмотреть на нас»
Тренер «Шанхая» Майк Келли не исключает, что часть болельщиков ходят на матчи китайского клуба.
– У людей очень много вопросов к «Шанхайским Драконам» – для чего этот клуб, почему в Петербурге?
– Я правда не думаю о таких аспектах, у нас есть команда здесь, целая группа из 26 ребят, и наша минимальная цель – быть лучшими из лучших. У нас есть устоявшаяся работа с целыми планами для каждого из тренеров, игроков. Зачем слушать крики снаружи?
Конечно, мы хотим много болельщиков, но также прекрасно понимаем, что находимся в городе команды СКА. У нее огромная поддержка, целая база фанатов, и я не исключаю, что часть из них тоже приходит посмотреть на наш хоккей.
Это прекрасная возможность насладиться хоккеем вдвойне. Еще раз повторюсь: мы с каждым днем стараемся становиться лучше, чтобы стать этими лучшими, – сказал Майк Келли.