Максим Кузнецов о сезоне «Салавата»: «Мы обязаны бороться за Кубок. Дайте время, мы будем в четверке Востока!»

Максим Кузнецов: дайте время, «Салават» будет в топ-4 Востока.

Нападающий «Салавата» Максим Кузнецов заявил, что команда может подняться в топ-4 Восточной конференции в этом сезоне. На данный момент уфимский клуб занимает 8-ю строчку на Востоке, набрав 22 очка после 25 матчей.

– «Салавату Юлаеву» вполне по силам решить главную задачу, которая стоит перед командой в текущем сезоне. Насколько интересно играть в команде, которая не решает больших турнирных задач, но, в то же время борется за восьмерку?

– Мы обязаны решать большие задачи и бороться за Кубок Гагарина, а не так, как вы говорите: бороться только за восьмерку, за плей-офф. Дайте нам время, и мы будем в четверке Востока! – сказал Максим Кузнецов.