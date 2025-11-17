Зубов может заменить Скопинцева в тренерском штабе «Динамо» («СЭ»)
Сергей Зубов может войти в тренерский штаб «Динамо».
Сергей Зубов может заменить отвечающего за защитников Андрея Скопинцева в тренерском штабе «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее появилась информация, что бело-голубые уволят главного тренера Алексея Кудашова, а исполняющим обязанности главного тренера станет Вячеслав Козлов.
Зубов работал главным тренером «Сочи» в прошлом сезоне, а до этого входил в тренерский штаб СКА.
«Динамо» на данный момент находится на 5-й позиции в таблице Западной конференции, имея в активе 33 очка в 26 матчах.
Отставка Кудашова – абсурдное решение «Динамо». Вы вообще верите?
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
