Иванов, Брук и Яшкин – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Жуков из «Лады» – лучший новичок

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

КХЛ назвала Сергея Иванова, Джоша Брука и Дмитрия Яшкина лучшими хоккеистами недели. Кирилл Жуков – лучший новичок.

Лучшим вратарем признан Сергей Иванов (СКА ), одержавший две победы в двух матчах с коэффициентом надежности 1,50. По воротам Иванова было нанесено 78 бросков, из которых он отразил 96,15%. В матче с «Авангардом» (1:0) Иванов сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Джош Брук («Динамо » Минск), набравший 3 (1+2) очка в трех матчах с показателем полезности «плюс 8». В матче с ХК «Сочи» (5:2) Брук стал автором победной шайбы. На его счету также два силовых приема, 10 блокированных бросок, один отбор шайбы и один перехват.

Лучшим нападающим назван Дмитрий Яшкин («Ак Барс »), набравший 8 (5+3) очков в трех играх с показателем полезности «плюс 4». На его счету два дубля в матчах с «Нефтехимиком» (4:1) и московским «Динамо» (5:4), 12 силовых приемов.

Лучшим новичком признан защитник Кирилл Жуков («Лада »), набравший 2 (1+1) очка в двух матчах с показателем полезности «плюс 4». На его счету также два силовых приема, два блокированных броска и два перехвата.