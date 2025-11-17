Андрей Назаров: «КХЛ набирает популярность во всем мире, поэтому вокруг нее появляется много советчиков, любящих покритиковать. Конкуренция в лиге возросла до предела»
Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров поделился мыслями о развитии лиги.
«Накануне в КХЛ состоялся большой игровой день. Матчи шли с утра и до самого вечера, на любой вкус. Встречи получились результативными, хватало неожиданных результатов, но тем и интересен нынешний чемпионат.
Конкуренция в лиге возросла до предела, каждый может обыграть каждого, поэтому сложно приходится даже фаворитам. Кто-то из грандов постепенно набрал обороты и вернулся на свой уровень, а у некоторых команд кризис затянулся. В любом случае время выправить ситуацию еще есть, сезон длинный.
Вообще же приятно наблюдать, как лига развивается и прогрессирует. Радует показ матчей и возросшая посещаемость игр.
КХЛ набирает популярность во всем мире, поэтому вокруг нее появляется много советчиков, любящих покритиковать всех вокруг.
Знаете, это как в том анекдоте: «Продам любой совет, недорого. Оптом – скидки. Гарантия два месяца, в течение этого срока неудачный совет обменяю на другой».
Нужно не обращать внимания на критику и продолжать двигаться дальше», – сказал Андрей Назаров.