  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Камалов о 3:2 с «Барысом»: «Северсталь» сама привезла себе два гола, но вовремя взялась за голову. Могли забить еще, оставим это на поездку, думаю»
0

Камалов о 3:2 с «Барысом»: «Северсталь» сама привезла себе два гола, но вовремя взялась за голову. Могли забить еще, оставим это на поездку, думаю»

Никита Камалов высказался о победе над «Барысом» (3:2) в FONBET чемпионате КХЛ.

«Две хорошие команды встретились. Есть, что доказывать и нам, и им. Сами себе привезли два гола, но потом вовремя взялись за голову. Забили свои моменты. Могли еще. Я думаю, оставим это на поездку.

Как оцениваю домашнюю серию? Есть, над чем работать. Хорошо, что это происходит сейчас, в начале сезона. Думаю, будем дальше улучшать нашу игру. Выполнять требования тренерского штаба. Через это придут голы и победы.

Что касается атмосферы на трибунах, я первый раз играю тут дома. Очень круто. Аншлаги. Болельщики гонят. Очень крутая атмосфера. Огромное спасибо, что они приходят и поддерживают нас», – сказал защитник «Северстали». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Северстали»
logoСеверсталь
logoНикита Камалов
logoКХЛ
logoБарыс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козырев о 3:2 с «Барысом»: «В 1-м периоде «Северсталь» сама себе придумала проблемы, но достойно вышла из ситуации. Концовку провели не то чтобы отменно, но солидно»
сегодня, 17:38
Кравец о 2:3 с «Северсталью»: «Барыс» 2-й период провалил, это решило исход встречи. В 3-м не использовали несколько моментов, отсюда результат»
1сегодня, 16:35
КХЛ. «Северсталь» обыграла «Барыс», «Динамо» Москва победило «Адмирал»
66сегодня, 16:15
Главные новости
СКА пожаловался на «Шанхай» в КХЛ из-за акции по замене мерча, сообщил Ерыкалов: «Дрэгонс» не оштрафовали, но упоминать СКА в этом контексте им больше нельзя – регламент запрещает»
920 минут назад
Защитник «Салавата» Комаров дисквалифицирован на один матч за драку с Сафоновым из «Ак Барса»
137 минут назад
Малкин про 20 лет игры с Кросби и Летангом: «Мы уже как семья. Бывает, Сид злится, Тангер злится, а я подойду и поговорю с ними. Нам повезло играть вместе, мы уже в истории»
3сегодня, 18:03
Кравец о 2:3 с «Северсталью»: «Барыс» 2-й период провалил, это решило исход встречи. В 3-м не использовали несколько моментов, отсюда результат»
1сегодня, 16:35
КХЛ. «Северсталь» обыграла «Барыс», «Динамо» Москва победило «Адмирал»
66сегодня, 16:15
«С днем рождения, наша стена». «Флорида» поздравила Бобровского, выложив ролик с «тортом» из кирпичей
9сегодня, 16:15Фото
Кноблаух о желании Драйзайтля выиграть «Селке»: «Он должен был получить больше голосов в прошлом году. Леон потрясающе действует в обороне, 1-2 награды у него должны быть»
1сегодня, 16:01
Овечкин снова пропустил тренировку «Вашингтона» из-за травмы нижней части тела
7сегодня, 15:17
Бабаев о том, что Кузнецов не стал комментировать матч «Трактора»: «Он хотел избежать неловких ситуаций. Это не касается карьеры в СКА, там все открыто, Ротенберг оказал ему огромную помощь»
7сегодня, 14:44
Ларионов о Квартальнове: «Мы оба родились в Воскресенске, начинали в «Химике», это наша ДНК. Но я уехал в 20 лет. Имею право сказать, что я цеэсковец, детройтовец. Дима успешно работает в Минске»
5сегодня, 14:29
Ко всем новостям
Последние новости
Кравец о 2:3 с «Северсталью»: «Нельзя проигрывать вчистую вбрасывания, нельзя терять шайбу в своей зоне. Для победы нужно сделать чуть-чуть больше, чем мы»
13 минут назад
Козырев о 3:2 с «Барысом»: «В 1-м периоде «Северсталь» сама себе придумала проблемы, но достойно вышла из ситуации. Концовку провели не то чтобы отменно, но солидно»
сегодня, 17:38
Виталий Прошкин: «КХЛ нет смысла отделяться от РУСАДА. Заменив текущее антидопинговое законодательство на подобие американского, мы только навредим себе»
сегодня, 17:18
Артюхин об изменениях в «Ладе»: «Возможно, так хотят встряхнуть ребят, что пора просыпаться. Все произошло слишком рано»
сегодня, 16:56
Пилипенко забросил 100 шайб в КХЛ. У форварда «Северстали» 2+1 с «Барысом»
сегодня, 15:47
Бабаев о недопуске России на ОИ: «МОК должен был допустить сборную из игроков НХЛ. Решения политизированы, это не красит организацию»
сегодня, 15:30
Квартальнов о матчах против Ларионова: «Вы меня с Игорем Николаевичем не сравнивайте, пожалуйста. Где он и где я?»
2сегодня, 14:58
Прошкин об изменениях в «Ладе»: «Там руководители из АКМ. Они принимали импульсивные решения в Туле, так же поступают и в Тольятти»
сегодня, 14:14
Терещенко о «Динамо»: «Кудашов говорил, что была тяжелая предсезонка, непростой вход в сезон. В прошлом году то же самое было. Нужно еще потерпеть, и все будет нормально»
1сегодня, 13:58
Бландиси о СКА: «Мы в хорошей форме, тренируемся, возможно, тяжелее всех в КХЛ, и матчи это показывают. С ходом игры мы становимся только лучше»
сегодня, 13:40