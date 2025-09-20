Камалов о 3:2 с «Барысом»: «Северсталь» сама привезла себе два гола, но вовремя взялась за голову. Могли забить еще, оставим это на поездку, думаю»
Никита Камалов высказался о победе над «Барысом» (3:2) в FONBET чемпионате КХЛ.
«Две хорошие команды встретились. Есть, что доказывать и нам, и им. Сами себе привезли два гола, но потом вовремя взялись за голову. Забили свои моменты. Могли еще. Я думаю, оставим это на поездку.
Как оцениваю домашнюю серию? Есть, над чем работать. Хорошо, что это происходит сейчас, в начале сезона. Думаю, будем дальше улучшать нашу игру. Выполнять требования тренерского штаба. Через это придут голы и победы.
Что касается атмосферы на трибунах, я первый раз играю тут дома. Очень круто. Аншлаги. Болельщики гонят. Очень крутая атмосфера. Огромное спасибо, что они приходят и поддерживают нас», – сказал защитник «Северстали».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Северстали»
