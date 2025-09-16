Адам Лишка: «Ребята в «Северстали» умеют ругаться по-словацки, но это не я их научил. Если кто-то из них приедет в Словакию, буду рад видеть у себя на родине»

Адам Лишка рассказал, что игроки «Северстали» умеют ругаться на словацком языке.

Лишка играет в «Северстали» седьмой сезон подряд.

– Ваш русский язык с каждым годом становится все лучше. Насколько сложно было его изучать? Может, партнеры и не эфирным выражениям уже научили?

– Спасибо большое. Мне очень помогло, когда Либор Шулак уехал из команды. Потому что раньше мне не нужно было учить русский, я просто мог общаться с Либором. Но как только я стал единственным иностранцем в команде, я понял, что хочу со всеми общаться, а это невозможно делать на словацком.

У меня был русский букварь, он помог мне выучить азбуку, а когда я начал читать, то стал понимать много слов. Большинство из них не сильно отличается от словацкого языка. Когда я начал читать, пришло понимание очень многих слов и выражений.

– Что-то из русской литературы уже успели прочитать? Может классику, по примеру Дитца, изучаете?

– До такого пока не дошло. Максимум я могу прочитать что-то короткое на русском. Я все могу читать, но большие произведения на русском пока не начинал. Читаю только на словацком, чтобы мне было понятнее.

– А партнеров к словацкому уже приобщаете? Пока мы с вами разговаривали, Никита Камалов успел блеснуть знаниями.

– Да, он очень много знает, молодец. А вообще ребята умеют ругаться по-словацки, но это не я их научил, если что.

Я всем рад. Если когда‑нибудь кто-то из них приедет в Словакию, всегда буду рад видеть у себя на родине, – сказал словацкий капитан «Северстали » Адам Лишка .