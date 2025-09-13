Камалов о переходе в «Северсталь»: «Козыреву отказать не мог. Он хороший, честный, боевой мужик. Мне хотелось поиграть в такой хоккей»
Никита Камалов объяснил, почему согласился перейти в «Северсталь».
В прошлом сезоне 30-летний защитник выступал за «Барыс» и «Металлург».
– Почему вы выбрали именно «Северсталь»? Были ли у вас летом какие-то другие варианты?
– Варианты были, но я не мог отказать Андрею Леонидовичу. Он позвал меня, плюс от клуба было хорошее предложение. Мне хотелось поиграть в тот хоккей, который показывает «Северсталь».
– Как опишете Козырева?
– Хороший, честный, боевой мужик. Все знают, как он играл в хоккей и как он тренирует сейчас. Меня все устраивает.
– Команда играет в веселый хоккей. Вам, как защитнику, приходится ли тяжелее?
– Мне все нравится, – сказал защитник «Северстали».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости