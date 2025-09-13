  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Камалов о переходе в «Северсталь»: «Козыреву отказать не мог. Он хороший, честный, боевой мужик. Мне хотелось поиграть в такой хоккей»
0

Камалов о переходе в «Северсталь»: «Козыреву отказать не мог. Он хороший, честный, боевой мужик. Мне хотелось поиграть в такой хоккей»

Никита Камалов объяснил, почему согласился перейти в «Северсталь».

В прошлом сезоне 30-летний защитник выступал за «Барыс» и «Металлург». 

– Почему вы выбрали именно «Северсталь»? Были ли у вас летом какие-то другие варианты?

– Варианты были, но я не мог отказать Андрею Леонидовичу. Он позвал меня, плюс от клуба было хорошее предложение. Мне хотелось поиграть в тот хоккей, который показывает «Северсталь». 

– Как опишете Козырева?

– Хороший, честный, боевой мужик. Все знают, как он играл в хоккей и как он тренирует сейчас. Меня все устраивает.

– Команда играет в веселый хоккей. Вам, как защитнику, приходится ли тяжелее?

– Мне все нравится, – сказал защитник «Северстали». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoСеверсталь
logoНикита Камалов
logoКХЛ
logoАндрей Козырев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Камалов о старте «Северстали»: «В Ярославле получили по шапке, «Локомотив» приземлил нас, показал ошибки. В игре со «Спартаком» мы их исправили»
3сегодня, 15:59
Андрей Козырев: «Спартак» – играющая, хорошо знакомая нам команда. «Северсталь» победила за счет командных действий»
111 сентября, 20:52
Тренер «Северстали» Козырев провел 150-й матч в КХЛ
611 сентября, 19:42Фото
Главные новости
Вице-президент КХЛ о противостоянии СКА и «Шанхая» в медиа: «Между Mercedes и BMW была битва, в рекламе поддевали друг друга. Может, у клубов будет так же»
8сегодня, 18:31
Губерниев о старте «Динамо»: «Грустно. Ротенберг смог бы все исправить. Назначение его тренером было бы сильным ходом, всколыхнуло бы хоккеистов, стало бы импульсом для болельщиков»
35сегодня, 18:16
Роман Ротенберг: «Чтобы детям поставить бросок, как у Овечкина, нужно брать советы у самого Саши. Он всегда открыт к диалогу, обсуждаем с ним все вопросы»
4сегодня, 17:10
«Чикаго» продлил контракт с Найтом на 3 года, кэпхит – 5,83 млн долларов. 24-летний вратарь перешел из «Флориды» по ходу прошлого сезона
9сегодня, 16:42
Перри выбыл на 6-8 недель из-за травмы колена. 40-летний форвард «Лос-Анджелеса» перенес операцию и пропустит старт сезона
3сегодня, 16:24
Ротенберг выложил фото с диджеем Полом Окенфолдом во время матча ФК «Динамо» и «Спартака»
45сегодня, 15:32Фото
Романов о рекорде Овечкина: «Американцы и канадцы тоже гордятся его достижением. Рекорды существуют, чтобы их бить. Когда-то находится такой уникум»
3сегодня, 15:21
Ги Буше о 7:4 с «Динамо»: «Авангард» хорошо начал, доминировал, но нахватал удалений. При 1:3 пришлось перестраиваться, паники не было. Я всегда честен в общении с командой»
4сегодня, 14:47
КХЛ. «Авангард» победил «Динамо» Москва, «Динамо» Минск обыграло «Барыс»
90сегодня, 14:17
Кудашов о 4:7 от «Авангарда»: «Провальный 2-й период у «Динамо» – результат матча. Есть хроническое в этом еще с предсезонки, будем исправлять. Вины Моторыгина не вижу»
16сегодня, 14:13
Ко всем новостям
Последние новости
Рыбар представил новый шлем на сезон-2025/26 – с чешуей дракона, гербом Словакии и именами супруги и дочери
сегодня, 19:57Фото
«Монреаль», «Калгари» и еще несколько клубов интересуются Захой из «Бостона». Форварда могут обменять на Страбла, Руа или Капанена
1сегодня, 18:55
Шаров о любимых фильмах: «Законопослушный гражданин» и почти все, что снимает Гай Ричи. По музыке – меломан, все подряд могу слушать»
1сегодня, 17:59
17-летний Селиванов о дебюте в КХЛ: «До сих пор в шоке. Моторыгин при смене сказал: «Ничего не бойся». Гусев и Паталаха приободрили, Ожиганов сказал кайфовать от процесса»
2сегодня, 17:24
Квартальнов о 3:1 с «Барысом»: «Динамо» приходилось непросто, Фукале дал нам шанс победить. У нас не было ведущих хоккеистов, но те, кто выходил, должны были реализовать»
1сегодня, 16:58
Ротенберг о 2:2 ФК «Динамо» со «Спартаком»: «Хорошая атмосфера на арене – все, что могу сказать»
15сегодня, 16:12
Камалов о старте «Северстали»: «В Ярославле получили по шапке, «Локомотив» приземлил нас, показал ошибки. В игре со «Спартаком» мы их исправили»
3сегодня, 15:59
Кравец об 1:3 от «Динамо» Минск: «Барысу» надо расти в хоккейном IQ. Пропускать за 9 секунд до сирены – недоработка. Надо грамотно играть после пропущенных и заброшенных шайб»
1сегодня, 15:45
Агент Прохоркина о хет-трике против «Динамо»: «Авангард» знал, кого брал. У Николая высокий уровень. Главное для него – результат команды, не личная статистика»
5сегодня, 14:57
Гросс о 3 поражениях «Трактора» в 4 матчах: «Никто не переживает о старте, сезон только начинается. У нас много новых лиц, нужно время, чтобы понять нашу систему игры»
сегодня, 14:37