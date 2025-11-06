«Авангард» вывел Якупова из списка травмированных. Форвард не играл с 15 сентября
«Авангард» вывел Наиля Якупова из списка травмированных.
32-летний нападающий «Авангарда» Наиль Якупов выведен клубом из списка травмированных.
Форвард не выходил на лед в матчах FONBET КХЛ с 15 сентября. В этом регулярном чемпионате на его счету 4 игры и 3 (1+2) очка.
В прошлом сезоне Якупов набрал 45 (21+24) очков в 56 матчах за «Авангард» с учетом плей-офф.
Сопин о снижении зарплаты Якупова ради контракта с Костиным: «Требовалось освободить 10 млн рублей. Никакой жесткой риторики, Наиль сам пошел навстречу ради усиления «Авангарда»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
