Любушкин и Зекай сбросили краги в матче «Далласа» и «Монреаля» – до обмена ударами дело не дошло. У Ильи также ассист, 2 хита, 2 блока и «+1» за 15:27
Илья Любушкин и Арбер Зекай сбросили краги в матче «Далласа» и «Монреаля».
Илья Любушкин и Арбер Зекай сбросили краги в матче «Далласа» и «Монреаля» (7:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Эпизод произошел в третьем периоде при счете 6:0 в пользу «Старс».
Защитники сбросили краги и сцепились, до обмена ударами дело не дошло. Тем не менее, обоим игрокам выписали по 5 минут штрафа.
Любушкин (15:27, полезность «+1») также отметился результативной передачей, 2 силовыми приемами и 2 блоками. Во втором периоде он был наказан малым штрафом.
В текущем сезоне у россиянина 3 (0+3) балла в 16 играх за техасцев при полезности «минус 1», 17 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:27.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
