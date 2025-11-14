Любушкин и Зекай сбросили краги в матче «Далласа» и «Монреаля» – до обмена ударами дело не дошло. У Ильи также ассист, 2 хита, 2 блока и «+1» за 15:27

Илья Любушкин и Арбер Зекай сбросили краги в матче «Далласа» и «Монреаля».

Илья Любушкин и Арбер Зекай сбросили краги в матче «Далласа » и «Монреаля » (7:0) в регулярном чемпионате НХЛ .

Эпизод произошел в третьем периоде при счете 6:0 в пользу «Старс».

Защитники сбросили краги и сцепились, до обмена ударами дело не дошло. Тем не менее, обоим игрокам выписали по 5 минут штрафа.

Любушкин (15:27, полезность «+1») также отметился результативной передачей, 2 силовыми приемами и 2 блоками. Во втором периоде он был наказан малым штрафом.

В текущем сезоне у россиянина 3 (0+3) балла в 16 играх за техасцев при полезности «минус 1», 17 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:27.