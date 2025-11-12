НХЛ проинспектирует арену для ОИ-2026 в Милане на следующей неделе. Лига все еще обеспокоена ходом строительства

НХЛ проинспектирует арену для Олимпиады в Милане.

НХЛ проинспектирует арену для Олимпиады-2026 в Милане на следующей неделе.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

НХЛ все еще обеспокоена ходом строительства хоккейной арены в Милане для ОИ-2026. Лига направит своих представителей для осмотра арены на следующей неделе.

«Это по-прежнему вызывает беспокойство», – сказал заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли после совещания генменеджеров НХЛ во вторник.

Как сообщил Дэйли, Дерек Кинг и Дин Мацудзаки на следующей неделе приедут в Милан, чтобы проверить, как обстоят дела.

НХЛ получает еженедельные отчеты о ходе строительства арены, но Дэйли заявил, что лига хочет самостоятельно проверить ход работ.

«Надеюсь, на следующей неделе мы будем иметь гораздо лучшее представление об этом», – добавил заместитель комиссионера лиги.

