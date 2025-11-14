Шевченко о «Сибири»: «Дни Меркулова сочтены, Крутохвостов будет генменеджером и гендиректором. Люзенкова могут оставить тренером до конца сезона»
Алексей Шевченко: дни Виктора Меркулова в «Сибири» сочтены.
Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко заявил, что «Сибирь» может уволить Виктора Меркулова с поста генерального менеджера.
Ранее клуб отправил в отставку главного тренера Вячеслава Буцаева. «Сибирь» проиграла 11 последних матчей подряд и на данный момент с 17 очками после 25 игр занимает 11-е место в Восточной конференции. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ярослав Люзенков.
«Дни Виктора Меркулова сочтены. С понедельника, по моим данным, Лев Крутохвостов [будет] генеральным менеджером, но и позицию генерального директора он не покинет.
А по поводу главного тренера непонятно. Вроде бы есть мысль оставить Ярослава Люзенкова до конца сезона», – написал Алексей Шевченко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости