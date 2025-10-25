Лайне выбыл на 3-4 месяца из-за травмы мышц кора. Форвард «Монреаля» перенес операцию
Нападающий «Монреаля» Патрик Лайне выбыл на 3-4 месяца.
Форвард перенес операцию по восстановлению мышц кора. Это группа мышц, которые отвечают за стабилизацию и поддержку позвоночника, таза и бедер.
Ожидается, что восстановление займет от трех до четырех месяцев.
В нынешнем сезоне Патрик Лайне провел 5 матчей и сделал 1 передачу. Он не играет с 17 октября.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Монреаля»
