Лайне выбыл на 3-4 месяца из-за травмы мышц кора. Форвард «Монреаля» перенес операцию

Нападающий «Монреаля» Патрик Лайне выбыл на 3-4 месяца.

Форвард перенес операцию по восстановлению мышц кора. Это группа мышц, которые отвечают за стабилизацию и поддержку позвоночника, таза и бедер.

Ожидается, что восстановление займет от трех до четырех месяцев.

В нынешнем сезоне Патрик Лайне провел 5 матчей и сделал 1 передачу. Он не играет с 17 октября.