Семен Дер-Аргучинцев: «У Кравцова все есть, чтобы заиграть в НХЛ. Когда не дают шанса, ты мало что можешь сделать. Обстоятельства сложились не в его пользу»

Семен Дер-Аргучинцев высказался о возвращении Виталия Кравцова в «Трактор».

Нападающий «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев прокомментировал возвращение форварда Виталия Кравцова в команду из системы «Ванкувера».

В 2 играх сезона-2025/26 за «Трактор» Кравцов набрал 3 (2+1) балла. В нынешнем сезоне форвард также провел 10 игр в АХЛ за «Эбботсфорд» и набрал 4 (1+3) балла.

– Еще один парень из вашего состава вернулся назад – Виталий Кравцов. Как его встретили в команде?

– Мы с Виталиком – близкие друзья. Всегда были на связи. С одной стороны, я очень рад, что Виталик вернулся. Мы все скучали по нему. С другой, он достоин того, чтобы играть в НХЛ. Наверное, он незаслуженно не получил своего шанса.

– И все же, чего не хватает Кравцову? Уже четвертая попытка заиграть в НХЛ у него прошла вхолостую. 

– У него все есть для того, чтобы заиграть в НХЛ. Просто когда тебе не дают шанса, ты мало что можешь с этим сделать. К сожалению, обстоятельства сложились не в его пользу.

– Можно ли сказать, что ваши с Кравцовым истории чем-то похожи?

– Наверное, так и есть. У меня мало было шансов пробиться в команду НХЛ. Но я считаю, что Виталик – молодец. Он не сдается и продолжает идти за своей мечтой. Да, что-то не получилось, но ничего страшного нет. Не его вина в этом.

– Виталий забил в первом же матче после возвращения с «Амуром». Чувствуется ли, что у него сейчас отличное настроение?

– У Виталика всегда отличное настроение, как и во всей команде. Неважно, что происходит во время сезона. Главное, что все остаются на позитиве. Мы верим в то, что добьемся успеха в этом году. Атмосфера у нас хорошая, – сказал Дер-Аргучинцев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: AllHockey.Ru
