Костин о Ковальчуке в «Авангарде»: «Сыграл ключевую роль чемпионстве. Обращались к нему Илья Валерьевич первое время. Значимая для российского хоккея фигура»

Клим Костин высказался об игре с Ильей Ковальчуком в «Авангарде».

Нападающий «Авангарда» Клим Костин высказался об игре с Ильей Ковальчуком и его роли в завоевании Кубка Гагарина в 2021 году.

– Ты уже дважды назвал Ковальчука по имени-отчеству. В раздевалке тоже тогда его так называли?

– Это очень значимая для российского хоккея фигура. Впечатляла его работа на тренировках, заводила ребят, он был этаким наставником в раздевалке, наполовину как будто в тренерском штабе находился. Так что первое время мы к нему обращались Илья Валерьевич, но потом он нам втык сделал за это (смеется).

– Если бы Ковальчук не пришел в «Авангард» [в 2020 году], то Кубка Гагарина бы не было?

– Очевидно, что он привнес в команду спокойствие, баланс, крепкую связь между всеми игроками. Не знаю, взяли бы мы кубок без него или нет, однако, по ощущениям, он сыграл ключевую роль в той победе, – сказал Клим Костин .