Дементьев о «Сибири»: «11 поражений – не такая большая проблема, есть возможность исправить ситуацию. В Восточной конференции конкуренция не столь высока»
Агент Алексей Дементьев прокомментировал серию «Сибири» из 11 поражений подряд.
На данный момент клуб с 17 очками занимает последнее место в Восточной конференции.
– Насколько сейчас серьезная ситуация в «Сибири»? Все-таки клуб проиграл 11 матчей подряд, а Буцаев срывается на журналистов на пресс-конференции?
– Каждый человек имеет право на свое мнение, другое дело – форма и место его выражения.
Команда выступает в Восточной конференции, где конкуренция не столь высока. И очки можно набрать на протяжении всего чемпионата, 11 поражений – не такая большая проблема, есть возможность исправить ситуацию.
– Допускаете, что команда с этим тренерским штабом сможет бороться за плей-офф?
– В российском хоккее такого не было, но все когда-то случается в первый раз. Вспомните «Монреаль», «Лос-Анджелес» и «Сент-Луис» в НХЛ. «Сибири» главное набраться терпения, мудрых решений и дальнейших шагов, – сказал Дементьев.