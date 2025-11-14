Алексей Дементьев высказался про 11 поражений «Сибири» подряд.

Агент Алексей Дементьев прокомментировал серию «Сибири» ‎из 11 поражений подряд.

На данный момент клуб с 17 очками занимает последнее место в Восточной конференции.

– Насколько сейчас серьезная ситуация в «Сибири»? Все-таки клуб проиграл 11 матчей подряд, а Буцаев срывается на журналистов на пресс-конференции?

– Каждый человек имеет право на свое мнение, другое дело – форма и место его выражения.

Команда выступает в Восточной конференции, где конкуренция не столь высока. И очки можно набрать на протяжении всего чемпионата, 11 поражений – не такая большая проблема, есть возможность исправить ситуацию.

– Допускаете, что команда с этим тренерским штабом сможет бороться за плей-офф?

– В российском хоккее такого не было, но все когда-то случается в первый раз. Вспомните «Монреаль », «Лос-Анджелес » и «Сент-Луис » в НХЛ . «Сибири» главное набраться терпения, мудрых решений и дальнейших шагов, – сказал Дементьев.