«Сибирь» уволит Буцаева после 11 поражений подряд, губернатор Травников снял его с поста тренера (Дмитрий Ерыкалов)
«Сибирь» отправит тренера Вячеслава Буцаева в отставку.
«Сибирь» уволит тренера Вячеслава Буцаева, сообщает журналист Дмитрий Ерыкалов.
«Сибирь» проиграла 11 последних матчей подряд. На данный момент клуб с 17 очками после 25 матчей занимает 11-е место в Восточной конференции.
«Буцаев – все! Ну что, господа, раскольники? То, что должно было случиться – произошло.
Сразу несколько источников сообщают, что губернатор Травников снял человека, который считает себя тренером, а на завтрашний матч с московским «Динамо» «Сибирь» выведет Ярослав Люзенков.
Ждем официальной новости об отставке Вячеслава Буцаева сегодня-завтра. И тогда можно будет запускать несколько салютов и произнести пару тостов за свет в конце тоннеля», – написал Ерыкалов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
