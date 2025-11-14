«Сибирь» уволит Буцаева после 11 поражений подряд, губернатор Травников снял его с поста тренера (Дмитрий Ерыкалов)

«Сибирь» отправит тренера Вячеслава Буцаева в отставку.

«Сибирь » уволит тренера Вячеслава Буцаева, сообщает журналист Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» ‎проиграла 11 последних матчей подряд. На данный момент клуб с 17 очками после 25 матчей занимает 11-е место в Восточной конференции.

«Буцаев – все! Ну что, господа, раскольники ? То, что должно было случиться – произошло.

Сразу несколько источников сообщают, что губернатор Травников снял человека, который считает себя тренером, а на завтрашний матч с московским «Динамо» «Сибирь» выведет Ярослав Люзенков.

Ждем официальной новости об отставке Вячеслава Буцаева сегодня-завтра. И тогда можно будет запускать несколько салютов и произнести пару тостов за свет в конце тоннеля», – написал Ерыкалов.