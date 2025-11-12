  • Спортс
Каменский о Могильном в Зале славы: «Он на голову сильнее многих ребят, которых ввели раньше него. Справедливость восторжествовала»

Каменский о Могильном в Зале славы: не знаю, почему так долго тянули с этим.

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о введении Александра Могильного в Зал славы в Торонто.

Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года. Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто».

«Конечно, такой хоккеист, как Александр Могильный, должен был войти в Зал славы намного раньше. Не знаю, почему так долго тянули с этим.

Могильный на голову сильнее многих ребят, которых ввели в Зал славы раньше него. Он гораздо более именитый. Но наконец-то справедливость восторжествовала, он великий игрок, который любит и знает хоккей.

Он выиграет все, что только можно, вошел в «Тройной золотой клуб». Я его от всей души поздравляю», – сказал Каменский.

Александр Могильный в Зале хоккейной славы! Наконец-то!

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
