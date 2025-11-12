Каменский о Могильном в Зале славы: «Он на голову сильнее многих ребят, которых ввели раньше него. Справедливость восторжествовала»
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о введении Александра Могильного в Зал славы в Торонто.
Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года. Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто».
«Конечно, такой хоккеист, как Александр Могильный, должен был войти в Зал славы намного раньше. Не знаю, почему так долго тянули с этим.
Могильный на голову сильнее многих ребят, которых ввели в Зал славы раньше него. Он гораздо более именитый. Но наконец-то справедливость восторжествовала, он великий игрок, который любит и знает хоккей.
Он выиграет все, что только можно, вошел в «Тройной золотой клуб». Я его от всей души поздравляю», – сказал Каменский.