Терещенко о Могильном в Зале славы: «Лучше поздно, чем никогда. Он один из наших величайших хоккеистов»

Терещенко о Могильном в Зале славы: лучше поздно, чем никогда.

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о введении Александра Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто.

Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года. Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто».

«Лучше поздно, чем никогда. Александр Могильный – один из величайших наших хоккеистов, я его искренне поздравляю, это просто супер», – сказал Терещенко.

Александр Могильный в Зале хоккейной славы! Наконец-то!