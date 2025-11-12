Назаров о возвращении игроков из Америки в КХЛ: «Выступать на родине выгодно и в плане денег, и в плане достижения спортивного результата»

Андрей Назаров высказался о возвращении игроков из Америки в Россию.

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров поделился мыслями о возвращении российских хоккеистов из НХЛ в КХЛ.

«Здорово, что некоторые наши ребята возвращаются из Северной Америки в Россию. Так что к нам едут не только иностранцы, но и талантливые доморощенные хоккеисты, которые однозначно усилят КХЛ.

Знаете, в мои времена, еще задолго до создания Континентальной лиги, возвращаться обратно было не слишком выгодно как в финансовом, так и в спортивном плане, поэтому отток игроков был очень большим.

Сейчас же ситуация коренным образом изменилась: выступать на родине стало выгодно и в плане денег, и в плане достижения спортивного результата. КХЛ активно развивается, набирает популярность, а спортсмены понимают, что здесь можно не только добиться отличного результата и вырасти в профессиональном плане, но и хорошо заработать. Все-таки профессиональный спорт – это разговор в том числе про большие деньги», – сказал Назаров.