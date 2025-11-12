Козлов о 2:1: «Салават» робко начал, СКА прессинговал, создавал моменты, а мы застенчиво смотрели. Вязовой сделал ключевые сэйвы, забрали инициативу»

Виктор Козлов высказался о победе «Салавата» над СКА.

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов высказался о домашней победе над СКА (2:1) в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Мы немного робко начали, соперник прессинговал, создавал моменты, а мы застенчиво смотрели, что будет делать соперник. Но Вязовой сделал ключевые сэйвы, в обороне старались играть по ситуации.

Во втором периоде начали двигаться и забрали инициативу. Сыграли правильно по счету до конца матча. Важная победа для нас, обыграли хорошую команду, ребята могут гордиться собой», – сказал Виктор Козлов .