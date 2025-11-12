СКА прервал серию из 3 побед подряд – сегодня 1:2 с «Салаватом». Команда Ларионова – 9-я на Западе
У СКА прервалась серия из 3 побед подряд в КХЛ.
СКА проиграл «Салавату» (1:2) в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ, потерпев первое поражение в 4 последних встречах.
Команда Игоря Ларионова на данный момент занимает 9-ю строчку в таблице Западной конференции, имея в активе 26 очков в 25 матчах.
«Салават» выиграл 2-й из 5 последних матчей. Команда Виктора Козлова набрала 22 балла после 25 игр и поднялась на 8-е место на Востоке.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
