Форментон вернулся в «Амбри-Пиотту» из Швейцарии до января. Форвард молодежной сборной Канады-2018 был оправдан по делу о сексуальном насилии

Алекс Форментон вернулся в «Амбри-Пиотту» из чемпионата Швейцарии.

Напомним, в июле Верховный суд провинции Онтарио признал невиновными Форментона , Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта по делу о сексуальном насилии.

После вынесения вердикта НХЛ заявила , что не допустит игроков к выступлениям в лиге, пока не проанализирует решение суда.

В субботу пресс-служба «Амбри-Пиотты» сообщила, что клуб подписал контракт с Форментоном до декабрьской паузы в чемпионате с опцией продления до конца сезона.

Форментон ранее уже выступал за швейцарский клуб, он провел 46 матчей, набрав 29 (20+9) очков. Также на его счету 11 (6+5) баллов в 7 встречах Кубка Шпенглера в 2022 и 2023 годах.