Форментон вернулся в «Амбри-Пиотту» из Швейцарии до января. Форвард молодежной сборной Канады-2018 был оправдан по делу о сексуальном насилии
Алекс Форментон вернулся в «Амбри-Пиотту» из чемпионата Швейцарии.
Напомним, в июле Верховный суд провинции Онтарио признал невиновными Форментона, Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта по делу о сексуальном насилии.
После вынесения вердикта НХЛ заявила, что не допустит игроков к выступлениям в лиге, пока не проанализирует решение суда.
В субботу пресс-служба «Амбри-Пиотты» сообщила, что клуб подписал контракт с Форментоном до декабрьской паузы в чемпионате с опцией продления до конца сезона.
Форментон ранее уже выступал за швейцарский клуб, он провел 46 матчей, набрав 29 (20+9) очков. Также на его счету 11 (6+5) баллов в 7 встречах Кубка Шпенглера в 2022 и 2023 годах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Амбри-Пиотты»
