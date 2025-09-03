Захаркин о хоккее в Европе: «Он становится развлечением по большому счету. В Германии нет системы, в Австрии низкий уровень, в Дании всплеск угасает, в Норвегии спад»

Игорь Захаркин заявил, что хоккей в Европе находится в упадке.

– Как в Европе развивается хоккей? Мы их не очень глубоко теперь видим.

– Я думаю, что хоккей все равно имеет проблемы. Потому что это материально-затратный вид спорта, идет большая конкуренция за ресурсы. Я знаю, например, что хоккей лучше развивается в Швейцарии . Туда приглашаются лучшие игроки из Северной Америки и Европы – правда, они уже на закате своей карьеры. При этом в Швейцарии много занимаются детским хоккеем.

Пытаются развивать хоккей немцы, но это не особенно получается…

– Разве у них не было всплеска после Олимпиады-2018, где сборная Германии сенсационно завоевала серебро?

– Нет, всплеска не случилось. Я думаю, для них это была разовая акция. Потом на чемпионате мира они немножко удачно сыграли, когда завоевали серебро в 2023 году, но там не было наших ребят. В целом это такие разовые всплески. Как система там хоккей не работает так, как это нужно делать. Там в Мангейме есть одна хорошая академия. Последний год я там не был, но знаю, что Мюнхен собирался сделать такую школу.

Многие команды сотрудничают с австрийской академией в Зальцбурге – туда ребят отправляют. При этом хоккей в Австрии тоже на низком уровне. Я знаю, что Дания одно время очень серьезно занималась хоккеем, особенно на молодежном уровне. Там был очень серьезный всплеск. Но сейчас смотрю – это тоже угасает. Я смотрю, хоккей на спаде в Норвегии .

– Это из-за цены на экипировку?

– Да тут все вместе, и строительство катков влияет – их нужно больше. И новые тренды среди молодежи. И все это вместе ведет к тому, что хоккей по большему счету становится развлечением. Я не вижу серьезной работы, которая вела бы к постоянному появлению новых хоккеистов, – сказал бывший тренер «Салавата», СКА и сборной России.

Отметим, что последним местом работы Захаркина в качестве главного тренера был немецкий «Крефельд». Под его руководством клуб вылетел из DEL во 2-й дивизион в сезоне-2021/22.