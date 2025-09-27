Пругова о пренебрежении к женскому хоккею: «Тенденция еще присутствует, к сожалению. Не претендуем быть наравне с мужским, но это олимпийская дисциплина со своей красотой»

Анна Пругова заявила, что в России есть пренебрежение к женскому хоккею.

– Чувствуете ли вы пренебрежение к женскому хоккею со стороны мужчин?

– Да, такая тенденция, к сожалению, еще присутствует. Но ценители мужского хоккея должны осознать, что женский хоккей не претендует находиться наравне с мужским, но имеет право увеличивать свою целевую аудиторию, ведь это дисциплина является олимпийской.

Женский хоккей – прекрасный вид спорта, где есть своя красота, страсть, азарт, интрига и нюансы. Кроме того, «со льда выходят» замечательные, разносторонние девушки, а также тренеры, руководители, хоккейные аналитики.

– Влияет ли на такое отношение мужчин отсутствие силовой борьбы в женском хоккее?

– Думаю, да, и я за введение силовой борьбы. Более того, оно уже стало необходимостью. На международных соревнованиях, куда мы рано или поздно вернемся, уже разрешены контакты «плечо в плечо», и все не так как раньше, когда любой контакт заканчивался удалением.

ФХР уже работает над тем, чтобы ввести силовую борьбу – «плечо в плечо». Но этот процесс будет поэтапным, так как ЖХЛ – очень молодая лига, где нижняя граница возрастного ценза составляет 15 лет, а верхняя граница не имеет ограничений. Для начала необходимо повысить нижний предел возрастного ценза.

– До какого предела?

– Планируется, что это будет 17 лет. Мы считаем, что это оптимальный возраст для начала профессиональной карьеры в условиях ведения силовой борьбы, так как девушка окончательно формируется физически, успевает закончить школу, поступить в ВУЗ и только затем начинает путь в профессиональном хоккее.

Мы хотим показать, что хоккей для девочек, девушек и женщин не только и не столько игра, сколько прежде всего очень значимая часть большой и многогранной судьбы разносторонне-развитой личности.

Если говорить о спортивной составляющей, то все планируемые изменения, в частности поэтапное введение силовой борьбы, направлены на то, чтобы к моменту возвращения на международную арену сборная России была полностью готова к равному соперничеству с лучшими хоккеистками мира, – сказала экс-вратарь «Агидели» Анна Пругова , завершившая карьеру в этом году.

