  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Пругова о пренебрежении к женскому хоккею: «Тенденция еще присутствует, к сожалению. Не претендуем быть наравне с мужским, но это олимпийская дисциплина со своей красотой»
0

Пругова о пренебрежении к женскому хоккею: «Тенденция еще присутствует, к сожалению. Не претендуем быть наравне с мужским, но это олимпийская дисциплина со своей красотой»

Анна Пругова заявила, что в России есть пренебрежение к женскому хоккею.

– Чувствуете ли вы пренебрежение к женскому хоккею со стороны мужчин?

– Да, такая тенденция, к сожалению, еще присутствует. Но ценители мужского хоккея должны осознать, что женский хоккей не претендует находиться наравне с мужским, но имеет право увеличивать свою целевую аудиторию, ведь это дисциплина является олимпийской.

Женский хоккей – прекрасный вид спорта, где есть своя красота, страсть, азарт, интрига и нюансы. Кроме того, «со льда выходят» замечательные, разносторонние девушки, а также тренеры, руководители, хоккейные аналитики.

– Влияет ли на такое отношение мужчин отсутствие силовой борьбы в женском хоккее?

– Думаю, да, и я за введение силовой борьбы. Более того, оно уже стало необходимостью. На международных соревнованиях, куда мы рано или поздно вернемся, уже разрешены контакты «плечо в плечо», и все не так как раньше, когда любой контакт заканчивался удалением.

ФХР уже работает над тем, чтобы ввести силовую борьбу – «плечо в плечо». Но этот процесс будет поэтапным, так как ЖХЛ – очень молодая лига, где нижняя граница возрастного ценза составляет 15 лет, а верхняя граница не имеет ограничений. Для начала необходимо повысить нижний предел возрастного ценза.

– До какого предела?

– Планируется, что это будет 17 лет. Мы считаем, что это оптимальный возраст для начала профессиональной карьеры в условиях ведения силовой борьбы, так как девушка окончательно формируется физически, успевает закончить школу, поступить в ВУЗ и только затем начинает путь в профессиональном хоккее.

Мы хотим показать, что хоккей для девочек, девушек и женщин не только и не столько игра, сколько прежде всего очень значимая часть большой и многогранной судьбы разносторонне-развитой личности.

Если говорить о спортивной составляющей, то все планируемые изменения, в частности поэтапное введение силовой борьбы, направлены на то, чтобы к моменту возвращения на международную арену сборная России была полностью готова к равному соперничеству с лучшими хоккеистками мира, – сказала экс-вратарь «Агидели» Анна Пругова, завершившая карьеру в этом году.

Пругова о матчах СКА и «Шанхая»: «Они могут стать международным дерби на питерском льду! Здорово, что невероятно красивая «СКА-Арена» не простаивает»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт день за днем»
logoАнна Пругова
logoФХР
женский хоккей
logoКХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир жен
logoсборная России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Пругова о матчах СКА и «Шанхая»: «Они могут стать международным  дерби на питерском льду! Здорово, что невероятно красивая «СКА-Арена» не простаивает»
сегодня, 07:15
Владислав Третьяк: «Свердловская земля – один из ключевых хоккейных регионов России. ФХР ведется масштабная работа. Впечатляющий прогресс в деле возведения катков и коробок»
2вчера, 16:59
Ротенберг выложил фото с Пореченковым на фоне портрета Путина: «Михаил – народный артист России»
2525 сентября, 20:35Фото
Главные новости
«Лада» расторгла договор с Дюфуром без выплаты компенсации. У форварда 2+1 в 7 матчах за клуб (Metaratings)
2 минуты назад
«Металлург» может переподписать контракт с Толчинским на фоне возможного прихода Кузнецова. Форвард получает 80 млн рублей в год («СЭ»)
211 минут назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом», «Тампа» – с «Нэшвиллом», «Монреаль» встретится с «Торонто», «Филадельфия» против «Бостона»
22 минуты назад
«Спартак» продлил контракт с Кузьменко на 3 года. У 19-летнего голкипера 2 игры в прошлом сезоне КХЛ
249 минут назад
Флери сделал фото с Кросби, Малкиным и Летангом на тренировке «Питтсбурга». Голкипер завершит карьеру после предсезонной игры
2сегодня, 09:44Фото
Кузнецов не перейдет в «Металлург», заявил Бабаев. Клуб не связывался по поводу трансфера, Евгений хочет играть в НХЛ
49сегодня, 09:06
Сикьюра о россиянах в Северной Америке: «Когда Овечкин завершит карьеру, Капризов станет самым популярным. Сейчас он на втором месте»
5сегодня, 08:55
Галлан о поражениях «Шанхая» на Дальнем Востоке: «Было тяжело добираться – 10 часов в самолете. Раньше не совершал таких перелетов»
3сегодня, 08:42
«Металлург» подпишет Кузнецова из-за проблем с центрами. В НХЛ у него был вариант только с «Торонто», клуб не дошел до конкретного предложения («СЭ»)
30сегодня, 08:01
Кузнецов подпишет контракт с «Металлургом» («Чемпионат»)
89сегодня, 06:45
Ко всем новостям
Последние новости
Гончаров об игроках КХЛ: «Радулов – самый наглый в хорошем смысле. Это любовь к хоккею – у него в крови, что нельзя проигрывать»
34 минуты назад
Евгений Артюхин: «Динамо» выбирается из кризиса и находит свою игру. Тренерский штаб знает, что делать – ситуация выправится»
сегодня, 09:17
Михаил Пореченков хотел бы сыграть Овечкина в кино: «Александр – великий, просто замечательный игрок. Я бы с удовольствием, только на коньках плохо катаюсь»
1сегодня, 08:31
Торторелла о «Филадельфии»: «Увольнение за 9 матчей до конца сезона – немного странно. У нас с генменеджером были разногласия насчет дисциплины одного игрока»
4сегодня, 08:21
Гончаров о силовых приемах: «Хороший хит – это всегда особый кайф. Гусева или Асетова из «Барыса» я бы одинаково впечатал, с любым нападающим можно получить удовольствие»
сегодня, 07:55
Батрак о 10,3% «Ак Барса» в большинстве: «Не получается ничего. Сейчас процент точных передач близок к 50, нужно поднять хотя бы до 80. У Хмелевски роли разыгрывающего не было»
1сегодня, 07:40
Артюхин о комбинационном стиле в КХЛ: «С ним невозможно добиться серьезного результата. Он красив и всем нравится, но в плей-офф так нельзя играть»
сегодня, 07:25
Пругова о матчах СКА и «Шанхая»: «Они могут стать международным  дерби на питерском льду! Здорово, что невероятно красивая «СКА-Арена» не простаивает»
сегодня, 07:15
Хоружев поехал на выезд с «Нефтехимиком». Второй бомбардир клуба в прошлом сезоне пропустил старт текущего из-за травмы
сегодня, 06:58
Райнбахер выбыл на 4 недели из-за травмы пястной кости. В прошлом году 20-летний защитник «Монреаля» травмировал колено на предсезонке и пропустил 5 месяцев
1сегодня, 06:20