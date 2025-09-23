У хоккеистки «Динамо-Невы» электронная сигарета выпала на лед во время матча против «Агидели». Судьи не наказали никого из игроков

У хоккеистки «Динамо-Невы» во время матча на лед выпала электронная сигарета.

«Агидель» дома обыграла петербургский клуб со счетом 4:0.

Во втором периоде одна из хоккеисток «Динамо-Невы» выронила на лед электронную сигарету. Ближе всех к эпизоду находилась форвард петербургской команды Ксения Пономарева.

На посторонний предмет на льду обратила внимание одна из хоккеисток «Агидели ». Игра была остановлена, однако судьи не стали применять штрафные санкции никому из игроков.

Зоркин уронил фитнес-браслет на лед в матче с «Ак Барсом». Защитника «Салавата» удалили на 2 минуты за «незаконное и опасное снаряжение»

Дыняк вышел на лед со смартфоном и выронил его во время матча с «Авангардом». Ги Буше требовал наказать игрока «Ак Барса»