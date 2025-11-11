Хоккеистка Ананьина о зарплатах в ЖХЛ: «Как у обычных работников в России. Обычно 50-60 тысяч, у лучших из сборной – 150. Мужчины-хоккеисты зарабатывают миллионы долларов»

Екатерина Ананьина о зарплатах хоккеисток: обычно 50-60 тысяч рублей в месяц.

Бронзовый призер женского чемпионата мира по хоккею Екатерина Ананьина рассказала о зарплатах хоккеисток в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ).

– Хоккей – дорогой вид спорта. Одна только экипировка чего стоит! А хоккеисты получают высокую зарплату?

– Мужчины – да. Женщины – нет. Даже на самом высоком уровне это так. Мы не говорим о супертоповых игроках, которым повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Их уровень действительно высокий.

Средние зарплаты девочек-хоккеисток в России – это зарплаты обычных работников в нашей стране. Поэтому у нас не бывает миллионов. Даже 500 тысяч рублей в месяц – редкость.

Женский хоккей финансируется гораздо хуже, чем другие женские игровые виды спорта. Я знаю гандболисток, футболисток и баскетболисток, которые получают значительно больше нас. Лучшие хоккеистки сборной зарабатывают примерно 150 тысяч рублей в месяц, в то время как спортсменки из других дисциплин получают полмиллиона, миллион и даже больше.

Мужчины-хоккеисты вообще зарабатывают миллионы долларов. Обычно зарплата в женской хоккейной лиге составляет всего 50-60 тысяч рублей в месяц, и она почти не увеличивается. Мы играем за любовь к хоккею, за энтузиазм, потому что с детства им увлечены, – сказала Ананьина.