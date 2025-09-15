Жамнов об игре Порядина: «Паше нужно успокоиться и делать то, что нужно, не пытаться сделать все за всех. Очень много энергии тратится впустую»

Алексей Жамнов поделился мыслями об игре Павла Порядина.

В воскресенье «Спартак » в овертайме проиграл «Торпедо » со счетом 3:4. Это третье поражение команды подряд.

В четырех матчах сезоне на счету Порядина одна передача.

– С помощью чего можно завести команду?

– Заведем, есть разные варианты. Виновных никто искать не собирается, все виноваты. Будем искать варианты.

– Тодду тяжело адаптироваться к вашим требованиям?

– У нас не такие большие требования, думаю, что стиль игры схож с «Салаватом Юлаевым ». Ему нужно больше брать на себя инициативу, сейчас он больше старается подыгрывать.

– Почему у Порядина не складывается игра?

– Паше нужно успокоиться и делать то, что нужно, не пытаться сделать все за всех. Очень много энергии тратится впустую, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов .