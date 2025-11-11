  • Спортс
  • Торнтон о победе на ОИ-2010: «Я увидел голую женщину на мотоцикле, размахивающую флагом Канады на выходе из арены. Я сказал жене: «Я так горжусь тем, что я канадец»
3

Бывший нападающий «Бостона» и «Сан-Хосе» Джо Торнтон был введен в Зал хоккейной славы в Торонто на вчерашней церемонии.

Он вспомнил историю, которая случилась с ним после победы сборной Канады на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.

«Помню, как выходил с арены, посмотрел налево и увидел обнаженную женщину, сидевшую сзади на мотоцикле и размахивающую канадским флагом.

Я посмотрел на свою беременную жену и сказал: «Я так горжусь тем, что я канадец», – сказал Торнтон.

Сборная Канады представила форму на Олимпиаду-2026: белые джерси с красным кленовым листом в центре и красные – с черным

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
