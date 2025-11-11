6

ЦСКА расторг контракт с Мартином. Голкипер выиграл 5 матчей из 14 при 90,5% сэйвов

ЦСКА расторг контракт со Спенсером Мартином.

ЦСКА и 30-летний голкипер Спенсер Мартин расторгли контракт.

Бывший вратарь «Каролины» и «Ванкувера» провел в FONBET КХЛ 14 матчей и одержал 5 побед, дважды сыграв на ноль и отразив 90,5% бросков.

Ранее Мартин прошел через драфт отказов ЦСКА, откуда его не забрал ни один клуб КХЛ.

ЦСКА всухую победил «Северсталь» – 2:0. Гамзин отразил 34 броска, сделав 2-й шатаут подряд

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
