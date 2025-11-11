ЦСКА расторг контракт с Мартином. Голкипер выиграл 5 матчей из 14 при 90,5% сэйвов
ЦСКА расторг контракт со Спенсером Мартином.
ЦСКА и 30-летний голкипер Спенсер Мартин расторгли контракт.
Бывший вратарь «Каролины» и «Ванкувера» провел в FONBET КХЛ 14 матчей и одержал 5 побед, дважды сыграв на ноль и отразив 90,5% бросков.
Ранее Мартин прошел через драфт отказов ЦСКА, откуда его не забрал ни один клуб КХЛ.
