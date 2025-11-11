Форвард «Баффало» Кулих выбыл на неопределенный срок из-за тромба

Форвард «Баффало» Иржи Кулих выбыл на неопределенный срок из-за тромба.

Отмечается, что дата возвращения чешского хоккеиста будет зависеть от хода лечения в ближайший месяц. Главный тренер Линди Рафф заявил, что надеется увидеть игрока в составе в этом сезоне.

Кулих пропустил три последних матча «Сэйбрс» из-за травмы лица. В текущем регулярном чемпионате на его счету 5 (3+2) очков в 12 матчах при полезности «минус 4».

