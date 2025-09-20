Рокко Грималди: «Павел Буре – мой любимый российский хоккеист. Но, конечно, есть Овечкин. Надеюсь, он сможет добраться до 900-го гола за несколько недель»
«Мой любимый российский хоккеист Павел Буре. Но, конечно, есть Овечкин. Я несколько раз играл против него, и он, очевидно, величайший бомбардир в истории, это круто.
Сейчас он получил повреждение, но, надеюсь, все не так плохо, и он сможет добраться до 900-го гола за несколько недель», – сказал защитник СКА Рокко Грималди.
Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
