Рокко Грималди: «Павел Буре – мой любимый российский хоккеист. Но, конечно, есть Овечкин. Надеюсь, он сможет добраться до 900-го гола за несколько недель»

Рокко Грималди назвал Павла Буре своим любимым российским хоккеистом.

«Мой любимый российский хоккеист Павел Буре . Но, конечно, есть Овечкин. Я несколько раз играл против него, и он, очевидно, величайший бомбардир в истории, это круто.

Сейчас он получил повреждение, но, надеюсь, все не так плохо, и он сможет добраться до 900-го гола за несколько недель», – сказал защитник СКА Рокко Грималди.

Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона » Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).