СКА проиграл «Авангарду» в 7 из 8 последних матчей. 4.20 – неудачный тренд прервется в Омске

«Авангард» примет СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Омска победил в 7 из 8 последних личных встреч. Все победы были добыты в основное время.

«Авангард» идет на серии из двух поражений подряд – от «Амура» (2:3, ОТ) и «Адмирала» (1:2, ОТ). СКА победил в двух последних матчах – с «Шанхаем» (3:2, ОТ) и московским «Динамо» (3:2).

Букмекеры считают «Авангард» явным фаворитом встречи за 1.70. На победу СКА дают коэффициент 4.20, на ничью в основное время – 4.40.

Матч пройдет 10 ноября, начало – в 16:30 мск.