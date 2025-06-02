«Северсталь» подписала канадца Грегуара на один год. Защитник набрал 25 очков в 51 матче за «Клотен» в Швейцарии
«Северсталь» объявила о переходе канадского защитника.
26-летний Томас Грегуар подписал соглашение на один сезон с череповецким клубом.
В прошедшем сезоне канадец выступал за «Клотен» в чемпионате Швейцарии.
Защитник набрал 25 (8+17) очков при полезности «плюс 4» в 51 матче регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла при полезности «плюс 3» в 9 играх.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Северстали»
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