Козырев о победе «Северстали» в Кубке Блинова: «Целью было подготовиться к регулярке, проверив ближайший резерв. На результате сказалось время отдыха – мы были посвежее «Авангарда»

Андрей Козырев высказался о победе «Северстали» в FONBET Кубке Блинова.

В решающем матче предсезонного турнира команда из Череповца одолела «Авангард » по буллитам со счетом 4:3.

– Хотели бы поблагодарить организаторов за возможность поучаствовать. Отличная возможность, сильный состав участников. Мы преследовали цель подготовиться к регулярному чемпионату, параллельно проверив ближайший резерв. На сегодняшнем результате сказалось время отдыха – у «Авангарда» вчера был сложный матч с «Локомотивом». Мы были посвежее в концовке.

– Насколько довольны ближайшим резервом?

– Остались довольны, у нас есть игроки местные, ребята 2006 года. Что хотели, то и увидели. Будем ребят привлекать, мы делаем акцент на молодых игроках.

– Как вписался Грегуар в игровую модель?

– Отлично вписался, выбирали по игровым качествам. Он нам подходит.

– Самойлов начнет сезон первым номером?

– Да, у нас была отличная возможность посмотреть вратарей. Все матчи выиграли. Саша у нас опытный, начнет первым номером.

– Буллит Иванцова удивил?

– Илья у нас штатный пенальтист, у него много заготовок.

– Приветствуете ли вы пижонские буллиты в решающий момент?

– Он забил – значит, все сделал правильно, – сказал главный тренер «Северстали ».