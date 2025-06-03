Грегуар заработает 40 млн рублей за год в «Северстали» (Михаил Зислис)

Стало известно, сколько Томас Грегуар заработает в «Северстали».

Клуб из Череповца заключил годичный контракт с канадским защитником.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, зарплата игрока составит 40 миллионов рублей.

В прошедшем сезоне Грегуар выступал за «Клотен» в чемпионате Швейцарии. Защитник набрал 25 (8+17) очков при полезности «плюс 4» в 51 матче регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла при полезности «плюс 3» в 9 играх.