Грегуар заработает 40 млн рублей за год в «Северстали» (Михаил Зислис)
Стало известно, сколько Томас Грегуар заработает в «Северстали».
Клуб из Череповца заключил годичный контракт с канадским защитником.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, зарплата игрока составит 40 миллионов рублей.
В прошедшем сезоне Грегуар выступал за «Клотен» в чемпионате Швейцарии. Защитник набрал 25 (8+17) очков при полезности «плюс 4» в 51 матче регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла при полезности «плюс 3» в 9 играх.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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