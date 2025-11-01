Максим Комтуа: «В КХЛ сталкиваюсь с грязной игрой чаще, чем в Северной Америке. Многие российские хоккеисты играют на грани, но чаще всего удаляют легионеров»

Максим Комтуа: российские хоккеисты играют на грани, но удаляют легионеров.

Нападающий «Динамо » Максим Комтуа назвал некоторые свои удаления незаслуженными.

– Спустя год игры в КХЛ вас продолжают критиковать за агрессивный и провокационный стиль игры. Уже привыкли к этому?

– Я думаю, что такие люди неправильно смотрят хоккей.

Все внимание приковано ко мне, но я получаю не меньше грязных приемов от других игроков. Кажется, русским ребятам не нравится, что против них играют жестко, поэтому отвечают тем же.

Я понимаю, что это реакция на мои провокации, но в КХЛ я сталкиваюсь с грязной игрой гораздо чаще, чем за все годы, проведенные в Северной Америке. На это почему-то закрывают глаза.

– В прошлом сезоне вы получили 125 штрафных минут. Нет ощущения, что арбитры относились к вам более предвзято из-за устоявшейся репутации провокатора?

– Некоторые мои удаления действительно были незаслуженными.

Я думаю, что арбитры в целом относятся к иностранным игрокам чуть-чуть по-другому. Возможно, причина в языковом барьере: мы пытаемся разговаривать с судьями, а они думают, что мы говорим в их адрес что-то плохое.

Многие российские хоккеисты в КХЛ играют на грани, но чаще всего удаляют легионеров.

Знаете, я с большим уважением отношусь к хоккейным арбитрам, но когда случается так, что они проявляют неуважение к игрокам, то это выводит меня из себя, – сказал Максим Комтуа .