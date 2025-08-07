  • Спортс
  • Тимченко помогает «Куньлуню» адаптироваться к «СКА-Арене». Команда может сменить название на «Драконы» (ТАСС)
48

Тимченко помогает «Куньлуню» адаптироваться к «СКА-Арене». Команда может сменить название на «Драконы» (ТАСС)

«Куньлунь Ред Стар» может сменить название на «Драконы» перед новым сезоном КХЛ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«Геннадий Тимченко (председатель совета директоров КХЛ – Спортс”) сейчас помогает клубу адаптироваться к «СКА-Арене», где команда будет играть. Скорее всего, новым названием команды будет «Драконы», – сообщил источник агентства.  

Ранее стало известно, что китайская команда в новом сезоне будет проводить домашние матчи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Прошлый сезон клуб провел в Мытищах. Средняя посещаемость домашних матчей команды в сезоне-2024/25 составила 2 205 зрителей.

«Куньлунь» выступает в Фонбет Чемпионате КХЛ с сезона-2016/17. До 2020 года команда проводила домашние игры в Китае.

«Куньлунь» – болельщикам: «9 сезонов, 557 матчей, где бы мы ни играли – в Пекине и Шанхае, Шэньчжэне и Челябинске, Новосибирске и Мытищах – всегда чувствовали поддержку»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
