Аскаров впервые в карьере выиграл 3 матча подряд в НХЛ. У голкипера «Сан-Хосе» 96,3% сэйвов на этом отрезке

Ярослав Аскаров выиграл 3 матча подряд за «Сан-Хосе».

Российский голкипер «Сан-Хосе » Ярослав Аскаров впервые в карьере выиграл три матча подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

23-летний вратарь отразил 38 бросков из 39 в игре против «Флориды» (3:1). Ранее он помог команде победить «Колорадо» (3:2 ОТ) и «Сиэтл» (6:1). На этом отрезке у него 96,3% сэйвов.

Всего в этом сезоне Аскаров провел 9 матчей, отражая в среднем 88,8% бросков при коэффициенте надежности 3,56.

