  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Аскаров впервые в карьере выиграл 3 матча подряд в НХЛ. У голкипера «Сан-Хосе» 96,3% сэйвов на этом отрезке
7

Аскаров впервые в карьере выиграл 3 матча подряд в НХЛ. У голкипера «Сан-Хосе» 96,3% сэйвов на этом отрезке

Ярослав Аскаров выиграл 3 матча подряд за «Сан-Хосе».

Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров впервые в карьере выиграл три матча подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

23-летний вратарь отразил 38 бросков из 39 в игре против «Флориды» (3:1). Ранее он помог команде победить «Колорадо» (3:2 ОТ) и «Сиэтл» (6:1). На этом отрезке у него 96,3% сэйвов.

Всего в этом сезоне Аскаров провел 9 матчей, отражая в среднем 88,8% бросков при коэффициенте надежности 3,56.

18-летний Миса из «Сан-Хосе» выбыл на несколько недель из-за травмы. Второй номер драфта-2025 набрал 3 очка за 7 игр в НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Yahoo
logoСан-Хосе
logoЯрослав Аскаров
logoНХЛ
logoФлорида
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Аскаров – 3-я звезда матча против «Сиэтла». Вратарь «Сан-Хосе» одержал 3-ю победу в сезоне, отразив 28 из 29 бросков
6 ноября, 06:40
19-летний Селебрини делит с Макдэвидом лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. Форвард «Сан-Хосе» набрал 3 очка, став первой звездой матча с «Сиэтлом»
6 ноября, 06:30
Главные новости
Мурашов дебютирует в НХЛ в матче «Питтсбурга» с «Лос-Анджелесом»
30 секунд назад
Савиков о Комтуа: «Он умеет залезть под кожу, это его лучшее качество. Если он выводит соперника на нервы, значит, он хороший игрок. Это часть хоккея, нет претензий к нему»
26 минут назад
НХЛ. «Питтсбург» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Каролина» – с «Торонто», «Миннесота» встретится с «Калгари», «Юта» против «Оттавы»
31 минуту назад
Россия U20 выиграла Кубок Будущего, обыграв Беларусь U20 в финале – 4:0. Россия U18 победила Казахстан U20 в матче за 3-е место
37 минут назад
КХЛ о 73-летии Тимченко: «Он 13 лет возглавляет совет директоров, за это время лига стала одним из флагманов российского спорта. Желаем неиссякаемой энергии и новых побед»
сегодня, 16:26
Дюбуа выбыл на 3-4 месяца из-за травмы. Форвард «Вашингтона» перенес операцию
сегодня, 16:15
Разин о том, что не сыграли на ноль с «Барысом»: «А смысл? Захотели себе проблем немножко создать, создали. Мы не ищем легких путей»
сегодня, 15:37
ЦСКА поздравил Тимченко с днем рождения: «Благодарим за все, что вы сделали ради процветания российского хоккея. Желаем, чтобы вы и далее добивались побед на этом пути!»
сегодня, 15:23
Шуми Бабаев: «Толчинский получил больше доверия от Разина в последнее время, наверное, начал понимать требования и выполнять установки»
сегодня, 15:13
Агент Кравцова о контракте с «Трактором»: «Ведем переговоры, решение будет принято в ближайшее время. Нужно учесть интересы и клуба, и игрока»
сегодня, 14:43
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер России U20 Миронов о 4:0 с Беларусью: «Выиграли Кубок Будущего, это приятно. Особенно в финальной игре с таким счетом. Были проблемы, но в целом мы преодолели их»
14 минут назад
Разин о 4:1: «Металлург» победил заслуженно. Два периода практически не давали «Барысу» шансов, в третьем пропустили ненужный гол. Соперник побежал, но мы выстояли»
53 минуты назад
Знаете, сколько индивидуальных наград взял Овечкин в НХЛ? Тогда вам в наш спецпроект
сегодня, 16:30Тесты и игры
Дмитрий Губерниев: «Дорофеев – ярчайшее открытие сезона. Он очень умный и тонко чувствующий партнеров человек»
сегодня, 15:57
Кравец после 1:4 от «Металлурга»: «Нужно искать пути для побед над таким соперником. Для этого надо лучше готовиться и понимать, что играть нужно 60 минут, а не один или полтора периода»
сегодня, 15:49
Думбадзе о победе над «Шанхаем»: «На «СКА-Арене» было слышно только болельщиков «Северстали». Чувствовали себя как дома»
сегодня, 14:28
Форвард «Флориды» Гаджович пропустит 3 месяца из-за травмы. Ранее на долгий срок выбыли Барков, Ткачак и Куликов
сегодня, 13:30
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Петтерссон про 3 гола в 16 играх за «Ванкувер»: «Я всегда был ориентирован на пас, так я вижу игру. У меня хороший бросок, но я стараюсь найти идеальное решение»
сегодня, 13:02
«Калгари» вызвал Мироманова из АХЛ вместо Пареха. 19-летний защитник выбыл на несколько недель из-за травмы
сегодня, 12:45