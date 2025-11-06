19-летний Селебрини делит с Макдэвидом лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. Форвард «Сан-Хосе» набрал 3 очка, став первой звездой матча с «Сиэтлом»
Макклин Селебрини делит лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.
19-летний нападающий «Сан-Хосе» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла», в котором «Шаркс» победили 6:1.
Канадский форвард был признан первой звездой игры. Второй – Уилл Смит (1+1), третьей – Ярослав Аскаров (28 отраженных бросков из 29).
В матче с «Сиэтлом» Селебрини также получил показатель полезности «плюс 2», нанес два броска, заблокировал два броска соперника, заработал две минуты штрафа и провел на льду 18:34 (1:57 – в большинстве, 0:12 – в меньшинстве).
Нападающий набрал 21 (8+13) балл в 14 матчах чемпионата в этом сезоне и делит с Коннором Макдэвидом лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. В активе форварда «Эдмонтона» 21 (4+17) очко в 15 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
