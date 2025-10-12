0

«Флорида» продлила контракт с Гаджовичем на 2 года. Кэпхит – 905 тысяч долларов

Нападающий Джона Гаджович подписал новый контракт с «Флоридой».

Срок соглашения рассчитан на 2 года – до конца сезона-2027/28. По данным PuckPedia, зарплата игрока составит 905 тысяч долларов в год в среднем. 

В сезоне-2025/26 Джона Гаджович провел 3 матча и отметился 1 передачей.

В регулярке-2024/25 в его активе было 4 гола в 42 играх. В плей-офф-2025 он набрал 3 (2+1) балла в 16 матчах.

Срок действующего соглашения форварда с кэпхитом 775 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Флориды»
