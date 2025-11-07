  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Журова о 900-м голе Овечкина: «Не думаю, что Биннингтон хотел украсть шайбу. Ему бы никто не дал ее забрать. Она стоит больших денег на аукционе»
4

Журова о 900-м голе Овечкина: «Не думаю, что Биннингтон хотел украсть шайбу. Ему бы никто не дал ее забрать. Она стоит больших денег на аукционе»

Светлана Журова оценила попытку Биннингтона спрятать шайбу после гола Овечкина.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о попытке вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона забрать шайбу после гола нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1). Голкипер «Блюз» Биннингтон пытался спрятать юбилейную шайбу в амуниции, но судьи попросили отдать ее.

«Мне кажется, он ее спрятал в амуницию, а не в трусы. И вообще, зачем она ему нужна? Чтоб лишний раз напомнить себе, что это в его ворота забили исторический гол?

Не думаю, что Биннингтон хотел украсть шайбу Овечкина. Конечно, получилось смешная история, но ему бы никто не дал ее забрать. Она стоит больших денег на аукционе», – заявила Журова.  

Момент дня: вратарь «Сент-Луиса» украл 900-ю шайбу Овечкина! Судья заметил и отобрал

🎆 Есть 900-я! Овечкин забросил с разворота и с неудобной руки

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
logoАлександр Овечкин
logoСветлана Журова
logoДжордан Биннингтон
Политика
logoВашингтон
logoНХЛ
logoСент-Луис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Третьяк о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола Овечкина: «Могу его понять, я бы тоже хотел иметь такую шайбу. Можно только представить, какую она имеет историческую ценность»
вчера, 18:59
Губерниев о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола Овечкина: «Я бы на его месте тоже попробовал стырить ее, наверное. Он счастливый человек – пропустить такой гол...»
вчера, 17:56
Фетисов о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола Овечкина: «Любой бы хотел забрать ее. Молодец, привлек к себе внимание. Он тоже теперь вошел в историю»
вчера, 15:59
Главные новости
КХЛ. «Адмирал» обыграл «Авангард», «Барыс» против «Автомобилиста», «Нефтехимик» сыграет с «Салаватом», «Металлург» победил «Амур»
19 минут назад
Черкас о матче с «Шанхаем»: «Ларионов-младший удалился во 2-й игре подряд. В этом его слабое место. В других компонентах он выглядит более-менее»
20 минут назад
Кросби достиг отметки 10 голов за 15 матчей сезона. Только Хоу и Овечкин были быстрее среди игроков в возрасте 38+ лет в истории НХЛ
41 минуту назад
«Адмирал» обыграл «Авангард» в овертайме и прервал 8-матчевую серию поражений
сегодня, 12:15
«Металлург» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Разина идет 1-й в КХЛ
сегодня, 11:41
Сергей Черкас: «Шанхай» переигрывает СКА в вопросах пиара. Почему Ледовый стал таким кислым? Музыкальный контент слабый. Нужно включать модные песни, а не саундтреки из «Рокки»
сегодня, 11:32
КХЛ о недопуске фанатов в форме «Шанхая» в Ледовый: «Действия СКА соответствуют регламенту. Сотрудники не могли перевести тексты из иероглифов самостоятельно»
сегодня, 11:11
Дэйли о Кубке мира: «Россия рассматривается как и любой другой возможный участник турнира»
сегодня, 10:44
Артемий Панарин: «Чувствую себя уверенно, но не на 100 процентов, потому что очков мало. Это может измениться в любой игре. В каждом матче чувствую, что близок к тому, чтобы забить»
сегодня, 10:33
Симашев о вечеринке «Юты» на Хэллоуин: «Я был Люк Скайуокер из «Звездных войн». Один игрок оформил дом, заказал хостес. Как в американских фильмах: красные стаканчики, бир-понг – все было»
сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
Тамбиев о 2:1 с «Авангардом»: «Адмирал» показывал неплохой хоккей в последних матчах, но что-то не шло, перетасовали все звенья. Надо было встряхнуть команду после череды поражений»
27 минут назад
Ги Буше об 1:2: «Авангард» хорошо начал, но после гола «Адмирала» мы потеряли уверенность, начали ошибаться. Играли в 12 нападающих, потому что есть игроки с травмами»
33 минуты назад
Губернатор Челябинской области: «Дерби «Металлурга» с «Трактором» – одно из важных событий для региона и страны, оно украшает турнир. Главная цель для наших клубов – Кубок Гагарина»
сегодня, 11:53
Брюквин подпишет контракт с «Адмиралом» («СЭ»)
сегодня, 10:57
Ожиганов о «ВТБ-Арене»: «Руководство арены оценивало качество льда 5 ноября – даже им не понравился. На игре с «Ладой» ситуация не поменялась, такой же не самый лучший лед, что огорчает»
сегодня, 10:53
Каменский о 900-й шайбе Овечкина: «Мировое достижение. Радует, что российский хоккеист сделал такой рекорд в НХЛ. Гордимся»
сегодня, 10:11
Знаете, сколько индивидуальных наград взял Овечкин в НХЛ? Тогда вам в наш спецпроект
сегодня, 10:00Тесты и игры
Кудрявцев вернулся в «Динамо», контракт – до конца сезона
сегодня, 08:54
Менелл о 3:2 с «Шанхаем»: «СКА переживает не лучшие времена, эта победа была очень важной. Мы обязаны забирать очки и подниматься в таблице»
сегодня, 08:16
Дорофеев остался без очков в 3-м матче подряд: 2 броска и «минус 2» за 19:21 против «Тампы»
сегодня, 07:45