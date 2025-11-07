Журова о 900-м голе Овечкина: «Не думаю, что Биннингтон хотел украсть шайбу. Ему бы никто не дал ее забрать. Она стоит больших денег на аукционе»

Светлана Журова оценила попытку Биннингтона спрятать шайбу после гола Овечкина.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о попытке вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона забрать шайбу после гола нападающего «Вашингтона » Александра Овечкина .

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1). Голкипер «Блюз» Биннингтон пытался спрятать юбилейную шайбу в амуниции, но судьи попросили отдать ее.

«Мне кажется, он ее спрятал в амуницию, а не в трусы. И вообще, зачем она ему нужна? Чтоб лишний раз напомнить себе, что это в его ворота забили исторический гол?

Не думаю, что Биннингтон хотел украсть шайбу Овечкина. Конечно, получилось смешная история, но ему бы никто не дал ее забрать. Она стоит больших денег на аукционе», – заявила Журова.

