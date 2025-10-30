Павел Попов о продаже золотой медали ЧМ-2009: «Мой сын пошел добровольцем на фронт и погиб. Он награжден орденом Мужества, медалью за отвагу и Георгиевским крестом»

Павел Попов заявил, что продает золотую медаль ЧМ-2009, чтобы помочь семье сына.

Ранее на сайте аукциона «Литфонд» появилась информация , что 6 ноября будут проданы несколько лотов «из собрания генерального менеджера сборной России Павла Попова», в том числе золотая медаль с чемпионата мира по хоккею 2009 года. Стартовая цена медали – 5 млн рублей.

Также в списке лотов часы Hublot, специально изготовленные для победителей Кубка Гагарина в составе СКА в 2015 году, часы Aviator к 85‑летию общества ЦСКА и часы Tissot, заказанные ФХР в честь победы сборной в Евротуре в 2008 году.

«Я на самом деле работал в сборной России. В октябре 2008 года умер Алексей Черепанов, а генеральным менеджером сборной был Анатолий Бардин из «Авангарда». Он подал в отставку, а я работал спортивным директором сборной. И я стал исполняющим обязанности генменеджера. Работал на этапах Евротура в сезоне‑2008/09, там во всех программках меня представляли как менеджера. Но на чемпионат мира я не поехал.

После победы в Берне в 2009 году мне от сборной Игорь Захаркин вручил золотую медаль. Тренеры посчитали, что в том сезоне я внес свой вклад в подготовку национальной команды.

Мой сын Дмитрий Попов играл в МХЛ, ВХЛ и в КХЛ – за «Автомобилист ». Воспитанник ЦСКА, занимался в школе с 6 до 16 лет. Потом его обменяли в «Спартак», где он стал чемпионом России в составе молодежной команды 1990 года рождения.

Играл со многими известными ребятами, которые сейчас выступают в КХЛ – с тем же Дмитрием Кугрышевым . А еще – с Дмитрием Куликовым , который выиграл два Кубка Стэнли с «Флоридой». Они вместе выступали за сборную Москвы. А с Никитой Филатовым он в ЦСКА до 16 лет вообще играл в одной тройке.

Мой сын закончил с хоккеем в 28 лет. Через два года началась СВО, и Дима пошел добровольцем на фронт. Попал в спецназ ВДВ, награжден орденом Мужества, медалью за отвагу, Георгиевским крестом. При взятии Работино погиб», – заявил бывший менеджер сборной России Павел Попов.