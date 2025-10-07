Симашев вошел в состав «Юты» на 1-й матч сезона в НХЛ. Бут отправлен в фарм-клуб

Дмитрий Симашев вошел в состав «Юты» на первый матч сезона в НХЛ.

Вчера клубы должны были сократить составы до 23 человек.

«Юта » оставила в команде 20-летнего Дмитрия Симашева , который проводит первый сезон в Северной Америке после перехода из «Локомотива».

В прошлом сезоне защитник провел 77 матчей в FONBET КХЛ с учетом плей-офф, набрал 7 (1+6) очков при полезности «плюс 8» и стал обладателем Кубка Гагарина.

Форвард Даниил Бут был отправлен в фарм-клуб.

Первую игру в новом регулярном чемпионате «Юта» проведет в ночь с 9 на 10 октября в гостях против «Колорадо».