0

Симашев вошел в состав «Юты» на 1-й матч сезона в НХЛ. Бут отправлен в фарм-клуб

Дмитрий Симашев вошел в состав «Юты» на первый матч сезона в НХЛ.

Вчера клубы должны были сократить составы до 23 человек.

«Юта» оставила в команде 20-летнего Дмитрия Симашева, который проводит первый сезон в Северной Америке после перехода из «Локомотива».

В прошлом сезоне защитник провел 77 матчей в FONBET КХЛ с учетом плей-офф, набрал 7 (1+6) очков при полезности «плюс 8» и стал обладателем Кубка Гагарина.

Форвард Даниил Бут был отправлен в фарм-клуб.

Первую игру в новом регулярном чемпионате «Юта» проведет в ночь с 9 на 10 октября в гостях против «Колорадо».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Юты»
logoАХЛ
logoДаниил Бут
logoНХЛ
logoЮта
logoДмитрий Симашев
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoТусон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Президент «Локомотива» о Симашеве и Буте в НХЛ: «Рановато уехали, нужно было в КХЛ годик еще поиграть. Ставить препоны никому не будем – потеряем доверие»
231 августа, 17:44
Симашев – 3-й в списке лучших проспектов «Юты» по версии сайта НХЛ. Денуайе – 1-й, Игинла – 2-й, Бут – 4-й
228 августа, 07:46
Симашев о «Юте»: «Сказали, что будут смотреть на меня на тренировочном лагере, шансы проявить себя дадут. Просто так место в составе главной команды тебе никто не отдаст»
122 июля, 21:53
Главные новости
«Флориде» вручили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли-2025. Клуб провел церемонию награждения
7 минут назадФото
НХЛ дисквалифицировала Сабурина из «Тампы» на 4 матча за грубость против Экблада в предсезонной игре с «Флоридой»
19вчера, 22:03
Апшолл о контракте Макдэвида на 12,5 млн долларов в год: «Он выбрал наследие. Коннор хочет выиграть Кубок Стэнли с «Эдмонтоном» больше личных наград – только великие способны на такое»
27вчера, 21:24
Генменеджер «Эдмонтона» о контракте Макдэвида на 12,5 млн долларов в год: «Для него дело не в деньгах, Коннор хочет побеждать. Это свидетельствует о том, какой он человек»
12вчера, 20:35
Новая версия легендарного «Три на Три» – теперь про хоккей! Залетайте скорее!
вчера, 20:00Тесты и игры
Ларионов о 2:4: «При всем уважении к «Локомотиву», они не заслуживали победу. СКА доминировал. В этом вся боль, когда мы выложились, пропустили голы»
95вчера, 19:23
Шипачев – первый игрок с 900 матчами в регулярках КХЛ
7вчера, 19:13
«Эдмонтон» и Уолмэн заключили контракт на 7 лет и 49 млн долларов
26вчера, 19:00
Квартальнов – первый тренер, одержавший 600 побед в КХЛ
11вчера, 18:48
Минское «Динамо» выиграло 5 из 6 последних матчей. Команда Квартальнова – 3-я на Западе
6вчера, 18:37
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский про Кузнецова в «Металлурге»: «Игрока подобного уровня хотел бы иметь любой тренер. Если он будет на своем уровне выступать, с таким опытом поможет клубу»
4вчера, 21:37
Ларионов о Голдобине вне состава на матч с «Локомотивом»: «Есть такие понятия, как концентрация, конкуренция, рабочая этика. Он просто проиграл конкуренцию»
17вчера, 21:11
Гру об 1:4 от минского «Динамо»: «Нет оправданий результату, но сегодня был 21‑й день, когда «Трактор» играл на выезде»
7вчера, 20:51
Хартли про фол Плотникова на Сергееве: «Одно из из самых грязных нарушений, которые я видел в последнее время. Травма Андрея выглядит серьезной»
20вчера, 20:14
«Рейнджерс» и Шири подписали двусторонний контракт на год. «Тампа» помещала форварда на драфт отказов для расторжения соглашения
2вчера, 20:00
Квартальнов о 600-й победе в КХЛ: «Положа руку на сердце: не слежу за этим, важнее командная победа»
вчера, 19:46
Ярош заработает 30 млн рублей за сезон в «Спартаке» (Михаил Зислис)
вчера, 17:58
Заварухин про гол Буше «Авангарду»: «Перед игрой журналисты спросили, почему он не забивает, и это помогло. Теперь буду перед каждым матчем просить задавать этот вопрос»
3вчера, 17:31
Женский ЧМ будет проходить в ноябре, а не в апреле – решение принято ради «расширения возможностей игроков». В 2027-м состоится новый чемпионат Европы среди женщин
1вчера, 16:20
«Авангард» проиграл впервые за 4 матча – «Автомобилисту» дома. Дальше – выезд к екатеринбуржцам
2вчера, 15:57