Симашев вошел в состав «Юты» на 1-й матч сезона в НХЛ. Бут отправлен в фарм-клуб

Дмитрий Симашев вошел в состав «Юты» на первый матч сезона в НХЛ.
Вчера клубы должны были сократить составы до 23 человек.
«Юта» оставила в команде 20-летнего Дмитрия Симашева, который проводит первый сезон в Северной Америке после перехода из «Локомотива».
В прошлом сезоне защитник провел 77 матчей в FONBET КХЛ с учетом плей-офф, набрал 7 (1+6) очков при полезности «плюс 8» и стал обладателем Кубка Гагарина.
Форвард Даниил Бут был отправлен в фарм-клуб.
Первую игру в новом регулярном чемпионате «Юта» проведет в ночь с 9 на 10 октября в гостях против «Колорадо».
