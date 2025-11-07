«Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» в четырех матчах подряд, но сегодня котируется андердогом
«Нефтехимик» примет «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.
Четыре последние личные встречи завершились победами «Салавата», в том числе трижды с разницей в 3+ шайбы. Единственная встреча команд в этом сезоне также завершилась победой «юлаевцев» – 2:1 в Нижнекамске 25 октября.
«Нефтехимик» котируется фаворитом сегодняшней встречи за 1.85. На победу «Салавата» с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 1.95.
Матч состоится 7 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости