0

«Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» в четырех матчах подряд, но сегодня котируется андердогом

«Нефтехимик» примет «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.

Четыре последние личные встречи завершились победами «Салавата», в том числе трижды с разницей в 3+ шайбы. Единственная встреча команд в этом сезоне также завершилась победой «юлаевцев» – 2:1 в Нижнекамске 25 октября.

«Нефтехимик» котируется фаворитом сегодняшней встречи за 1.85. На победу «Салавата» с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 1.95.

Матч состоится 7 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
