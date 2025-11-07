«Металлург» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Разина идет 1-й в КХЛ

У «Металлурга» 4 победы в 5 последних матчах.

«Металлург » обыграл «Амур » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

Это 4-я победа команды тренера Андрея Разина в 5 последних играх.

На данный момент клуб занимает 1-е место в таблице Востока с 38 баллами в 24 играх. «Металлург» также лидирует в общей таблице лиги.

«Амур» идет 7-м на Востоке с 21 очком в 23 матчах.