«Металлург» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Разина идет 1-й в КХЛ
У «Металлурга» 4 победы в 5 последних матчах.
«Металлург» обыграл «Амур» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
Это 4-я победа команды тренера Андрея Разина в 5 последних играх.
На данный момент клуб занимает 1-е место в таблице Востока с 38 баллами в 24 играх. «Металлург» также лидирует в общей таблице лиги.
«Амур» идет 7-м на Востоке с 21 очком в 23 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости