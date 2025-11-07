4 из 5 последних матчей «Амура» и «Металлурга» перешли в овертайм. 4.50 – ничья в основное время сегодня
«Амур» примет «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ.
«Металлург» проиграл два последних матча против «Амура», но сегодня котируется явным фаворитом за 1.69. На победу хозяев дают коэффициент 4.65.
В 4 из 5 последних личных встреч команд была зафиксирована ничья в основное время. 4.50 – продление тренда.
Игра пройдет 7 ноября, начало – в 12:15 мск.
